МВД рассекретило архивы о депортации украинцев в 1950-х годах

Комиссия по работе со служебной информацией в аппарате Министерства внутренних дел Украины отменила гриф "Для служебного пользования" по делам отраслевого государственного архива МВД, которые касаются массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах.

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Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МВД.

В фондах отраслевого государственного архива хранятся документы, касающиеся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах, эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области.

Законом Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов" распорядителей архивной информации обязано предоставлять и обнародовать архивную информацию о репрессивных органах и запрещено отнесение архивной информации репрессивных органов к служебной информации.

"Целью этого закона является обеспечение открытости архивной информации репрессивных органов и запрет ограничения доступа к ней. Поэтому документы репрессивных органов должны быть доступны общественности, в том числе путем размещения на официальных веб сайтах", - говорится в сообщении.

Комиссией также было принято решение рекомендовать Отраслевому государственному архиву МВД продолжить работу по пересмотру архивных дел с целью выявления подобной информации и донесения ее до сведения общественности.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с 24 февраля по меньшей мере 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.