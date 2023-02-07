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МВД рассекретило архивы о депортации украинцев в 1950-х годах
Комиссия по работе со служебной информацией в аппарате Министерства внутренних дел Украины отменила гриф "Для служебного пользования" по делам отраслевого государственного архива МВД, которые касаются массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МВД.
В фондах отраслевого государственного архива хранятся документы, касающиеся массовых депортаций населения с территории Западной Украины в 1940-х и 1950-х годах, эшелонные списки граждан Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области.
Законом Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов" распорядителей архивной информации обязано предоставлять и обнародовать архивную информацию о репрессивных органах и запрещено отнесение архивной информации репрессивных органов к служебной информации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Целью этого закона является обеспечение открытости архивной информации репрессивных органов и запрет ограничения доступа к ней. Поэтому документы репрессивных органов должны быть доступны общественности, в том числе путем размещения на официальных веб сайтах", - говорится в сообщении.
Комиссией также было принято решение рекомендовать Отраслевому государственному архиву МВД продолжить работу по пересмотру архивных дел с целью выявления подобной информации и донесения ее до сведения общественности.
Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с 24 февраля по меньшей мере 2,8 млн украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.