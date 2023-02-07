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МВС розсекретило архіви про депортацію українців у 1950 роках
Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України скасувала гриф “Для службового користування” зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках.
Про це йдеться у заяві на офіційному сайті МВС.
У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.
Законом України "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 — 1991 років" розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних веб сайтах", - йдеться в повідомленні.
Комісією також було прийнято рішення рекомендувати Галузевому державному архіву МВС продовжити роботу щодо перегляду архівних справ з метою виявлення подібної інформації та донесення її до відома громадськості.
Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з 24 лютого щонайменше 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.