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На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров, — Верещук
В понедельник, 21 марта, согласовано восемь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время брифинга.
Для эвакуации жителей из Мариуполя будут работать три маршрута:
- Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27);
- Мангусская община – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Зміна");
- Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).
По дороге заправить авто в Бердянске можно будет по адресу проспект Восточный, 4 а и на улице Мелитопольское шоссе, 87 б.
В Киевской области согласовали четыре маршрута:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Большая Дымерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1);
- Ворзель – Белогородка (место сбора – ул. Садовая, 13);
- Буча – Белогородка (место сбора – ул. Энергетиков, 12);
- Козаровичи – Вышгород (место сбора – тренинговый центр ГУНП).
Верещук подчеркивает, что только по этим маршрутам будет проходить эвакуация в Киевской области.
Для жителей Луганской области согласовали три маршрута:
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – здание ГСЧС на ул. Сосюры, 324);
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – Дом культуры на проспекте Химиков, 28);
- Горное – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42, Дом культуры и ул. Мира, 136).
Автобусы для эвакуации из этих населенных пунктов отправят из Бахмута. Также по этим "зеленым коридорам" собираются отправить гуманитарную помощь.
В свою очередь "Укрзализныця" назначила на 21 марта эвакуационные пассажирские поезда из четырех городов Украины.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.