На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров, — Верещук

В понедельник, 21 марта, согласовано восемь гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила во время брифинга.

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Для эвакуации жителей из Мариуполя будут работать три маршрута:

Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27);

Мангусская община – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Зміна");

Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).

По дороге заправить авто в Бердянске можно будет по адресу проспект Восточный, 4 а и на улице Мелитопольское шоссе, 87 б.

В Киевской области согласовали четыре маршрута:

Большая Дымерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1);

Ворзель – Белогородка (место сбора – ул. Садовая, 13);

Буча – Белогородка (место сбора – ул. Энергетиков, 12);

Козаровичи – Вышгород (место сбора – тренинговый центр ГУНП).

Верещук подчеркивает, что только по этим маршрутам будет проходить эвакуация в Киевской области.

Для жителей Луганской области согласовали три маршрута:

Лисичанск – Бахмут (место сбора – здание ГСЧС на ул. Сосюры, 324);

Северодонецк – Бахмут (место собрания – Дом культуры на проспекте Химиков, 28);

Горное – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42, Дом культуры и ул. Мира, 136).

Автобусы для эвакуации из этих населенных пунктов отправят из Бахмута. Также по этим "зеленым коридорам" собираются отправить гуманитарную помощь.

В свою очередь "Укрзализныця" назначила на 21 марта эвакуационные пассажирские поезда из четырех городов Украины.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.