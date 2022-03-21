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На 21 березня узгоджено 8 гуманітарних коридорів, — Верещук
У понеділок, 21 березня, погоджено вісім гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із зон бойових дій. Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час брифінгу.
Для евакуації мешканців Маріуполя працюватимуть три маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);
- Мангуська громада – Запоріжжя (місце збору – с. Юр'ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна");
- Микільське – Запоріжжя (місце збору – школа №2, вул. Паркова, 23).
Дорогою заправити авто у Бердянську можна буде за адресою проспект Східний, 4 а та на вулиці Мелітопольське шосе, 87 б.
У Київській області узгодили чотири маршрути:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Велика Димерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1);
- Ворзель – Білогородка (місце збору – вул. Садова, 13);
- Буча – Білогородка (місце збору – вул. Енергетиків, 12);
- Козаровичі – Вишгород (місце збору – тренінговий центр ГУНП).
Верещук наголошує, що тільки цими маршрутами проходитиме евакуація в Київській області.
Для мешканців Луганської області узгодили три маршрути:
- Лисичанськ – Бахмут (місце збору – будівля ДСНС на вул. Сосюри, 324);
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – Будинок культури на проспекті Хіміків, 28);
- Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Першотравнева, 42, Будинок культури та вул. Миру, 136).
Автобуси для евакуації із цих населених пунктів відправлять із Бахмута. Також цими "зеленими коридорами" збираються надіслати гуманітарну допомогу.
У свою чергу "Укрзалізниця" призначила на 21 березня евакуаційні пасажирські потяги із чотирьох міст України.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.