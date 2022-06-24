На Днепре создали речной дивизион катеров для усиления обороны Киева

С целью усиления обороны Киева на Днепре был создан речной дивизион катеров. В перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах.

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Об этом говорится в сюжете телерадиостудии Минобороны "Бриз".

По словам командующего ВМС Украины Алексея Неежпапы, именно по инициативе командующего Сухопутными войсками был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра для обеспечения поддержки сухопутных войск на приречных операционных районах.

На данный момент сформированный дивизион выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения подразделений, действующих у Днепра.

Он добавил, что в перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах. Флотилия будет создана как путем строительства новых катеров, так и помощью от партнеров Украины, сказал командующий ВМС.

Напомним, власти Киевской области начинают активную подготовку к осенне-зимнему периоду, а также будут контролировать соблюдение комендантского часа.