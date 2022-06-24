На Дніпрі створили річковий дивізіон катерів для підсилення оборони Києва

З метою підсилення оборони Києва на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів. В перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах.

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Про це йдеться в сюжеті телерадіостудії Міноборони "Бриз".

За словами командувача ВМС України Олексія Неїжпапи, саме за ініціативи командувача Сухопутних військ було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах.

Наразі сформований дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.

Він додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС.

Нагадаємо, влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, а також буде контролювати дотримання комендантської години.