Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Суспільство
Дата публікації

На Дніпрі створили річковий дивізіон катерів для підсилення оборони Києва

Міноборони "Бриз", річковий дивізіон катерів

З метою підсилення оборони Києва на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів. В перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це йдеться в сюжеті телерадіостудії Міноборони "Бриз".  

За словами командувача ВМС України Олексія Неїжпапи, саме за ініціативи командувача Сухопутних військ було сформовано спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах. 

Наразі сформований дивізіон виконує завдання у підпорядкуванні Сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра. 

Він додав, що в перспективі на Дніпрі з'явиться флотилія річкових катерів, що складатиметься з кількох дивізіонів, які будуть розміщені в різних містах. Флотилія буде створена як шляхом будівництва нових катерів, так і допомогою від партнерів України, сказав командувач ВМС. 

Нагадаємо, влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, а також буде контролювати дотримання комендантської години. 

Автор:
Анастасія Дєдковська