На войне погиб экс-политзаключенный Кремля Афанасьев

Бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев погиб на фронте в Луганской области.

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Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на супругу экс-политзаключенного Людмилу Афанасьеву.

"К сожалению, это правда", - сказала она изданию.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз сообщил, что Геннадий Афанасьев воевал в составе 130 батальона ТРО 241 бригады и погиб в Луганской области под Белогоровкой.

Также о гибели Афанасьева сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Стало известно, что на фронте погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев. Когда-то в 2014 году оккупанты задержали его в Крыму, он был осужден, подвергся пыткам. Геннадия обменяли в 2016 году. Он пошел защищать страну в Киевское ТрО. И теперь отдал жизнь за нашу свободу", - отметил он.

Напомним, Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в 2014 году по обвинению в подготовке террористических актов. В 2016 году состоялся обмен и он вернулся в Украину.