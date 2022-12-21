На війні загинув експолітв'язень Кремля Афанасьєв

Колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв загинув на фронті в Луганській області.

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Про це повідомляє видання "Крим. Реалії" з посиланням на дружину експолітв'язня Людмилу Афанасьєву.

"На жаль, це правда", - сказала вона виданню.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив виданню, що Геннадій Афанасьєв воював у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади і загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Також про загибель Афанасьєва повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Стало відомо, що на фронті загинув колишній бранець Кремля Геннадій Афанасʼєв. Колись в 2014 році окупанти затримали його в Криму, він був засуджений, зазнав тортур. Геннадія обміняли в 2016 році. Він пішов захищати країну в Київське ТрО. І тепер віддав життя за нашу свободу", - зазначив він.

Нагадаємо, Геннадій Афанасьєв був затриманий співробітниками ФСБ у Сімферополі у 2014 році за звинуваченням у підготовці терористичних актів. У 2016 році відбувся обмін та його повернули в Україну.