Россияне обстреляли Очаков: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска во второй половине дня 21 декабря открыли огонь по Очакову Николаевской области, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

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Впоследствии начальник полиции региона Сергей Шайхет уточнил, что три человека получили ранения. Пострадал мальчик 2012 года рождения, мужчина 1981 г.р. и женщина 1948 г.р.

"Их жизни угрозы нет", - отметил Шайхет, уточнив, что ранения незначительные.

Напомним, в результате предыдущих массированных артиллерийских ударов по Очаковской громаде были разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Тогда обошлось без пострадавших.

Кроме того, в октябре возле Очакова армия РФ атаковала портовые гражданские буксиры. В результате погибли члены экипажей. Еще один человек пропал без вести. Также один член экипажа получил ранения, медикам удалось сохранить ему жизнь.