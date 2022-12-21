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Россияне обстреляли Очаков: есть пострадавшие
Российские оккупационные войска во второй половине дня 21 декабря открыли огонь по Очакову Николаевской области, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
Впоследствии начальник полиции региона Сергей Шайхет уточнил, что три человека получили ранения. Пострадал мальчик 2012 года рождения, мужчина 1981 г.р. и женщина 1948 г.р.
"Их жизни угрозы нет", - отметил Шайхет, уточнив, что ранения незначительные.
Напомним, в результате предыдущих массированных артиллерийских ударов по Очаковской громаде были разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Тогда обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в октябре возле Очакова армия РФ атаковала портовые гражданские буксиры. В результате погибли члены экипажей. Еще один человек пропал без вести. Также один член экипажа получил ранения, медикам удалось сохранить ему жизнь.