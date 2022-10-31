Возле Очакова армия РФ атаковала портовые гражданские буксиры

Войска Российской Федерации 31 октября нанесли удары по двум портовым гражданским буксирам. В результате два человека погибли.

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Об этом сообщило оперативное командование "Південь".

"Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами", — рассказал спикер ОК.

Известно, что погибшие были членами экипажей. Еще один человек пропал без вести. Также один член экипажа получил ранения, медикам удалось сохранить ему жизнь.

Оккупанты продолжают обстреливать юг Украины

Ночью по Никопольскому району захватчики открывали огонь из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Оккупанты выпустили 112 снарядов, более трети направили по Марганцу. Один человек погиб и еще один получил ранения. Повреждены около 30 многоэтажных и частных домов, местный лицей, админздание, автомобили и линии электропередач.

В Николаевской области россияне зенитно-ракетными системами С-300 обстреляли Березнеговатскую громаду. В результате ранения получил один гражданский человек, также повреждены частные дома.

По информации ОК "Південь", утром 31 октября из самолетов тактической авиации россияне выпустили 13 ракет типа Х-101 по южным регионам - ПВО уничтожила все цели.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

В частности, в этот день зафиксированы попадания в Харькове и Запорожье, а также в Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.