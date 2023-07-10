На войне погиб разработчик из SoftServe Юрий Калинкин

Защищая Украину, на фронте погиб Юрий Калинкин, работавший в компании SoftServe, предоставляющей услуги по разработке программного обеспечения и консалтинга.

Об этом 10 июля в Facebook сообщила его коллега Елена Корсун.

Юрий Калинкин ушел на фронт добровольно 26 февраля 2022, в первый день формирования его бригады и батальона.

Во время боевой задачи он принял удар на себя, позволив другим отойти ценой собственной жизни.

"Мы потеряли одного из самых смелых, сильных и преданных героев. Юра воевал так, что стал одним из беспрекословных лидеров своего подразделения. Юра был настоящим защитником, который бесстрашно относился к опасности, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Его сила, отвага и чрезвычайное самопожертвование заслуживают высшей похвалы!", - написала Елена Корсун.

У защитника остались родители и родной брат. Для помощи семье Юрия Калинкина создали "банку" в monobank. Все собранные деньги перечислят его матери.

Похороны пройдут 11.07 в 9:30, по адресу: город Марганец, ул. Святослава Хороброго, 25.