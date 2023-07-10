- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
На війні загинув розробник з SoftServe Юрій Калінкін
Захищаючи Україну, на фронті загинув Юрій Калінкін, який працював у компанії SoftServe, яка надає послуги з розробки програмного забезпечення та консалтингу.
Про це 10 липня у Facebook повідомила його колега Олена Корсун.
Юрій Калінкін пішов на фронт добровільно 26 лютого 2022 року, у перший день формування його бригади і батальйону.
Під час бойового завдання він прийняв удар на себе, давши іншим можливість відійти ціною власного життя.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми втратили одного з найсміливіших, найсильніших та найвідданіших героїв. Юра воював так, що став одним з беззаперечних лідерів свого підрозділу. Юра був справжнім захисником, хто безстрашно ставився до небезпеки, щоб забезпечити безпеку нашої країни. Його сила, відвага та надзвичайна самопожертва заслуговують на найвищу похвалу!", — написала Олена Корсун.
У захисника залишились батьки та рідний брат. Для допомоги сім'ї Юрія Калінкіна створили "банку" в monobank. Всі зібрані гроші перерахують його матері.
Похорон відбудеться 11.07 о 9:30, за адресою: місто Марганець, вул. Святослава Хороброго, 25.