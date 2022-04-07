- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
"Не хватает рук": МВД и ГСЧС призывают украинцев помочь спасателям разобрать завалы в Бородянке
Министерство внутренних дел по согласованию с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и вместе с волонтерами запустили общественный проект, по которому украинцы могут помочь спасателям разобрать завалы в поселке Бородянка Киевской области.
Для регистрации на участие в добровольческом батальоне запустят специальный сайт, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга в четверг, 7 апреля.
"Каждый, кто хочет помочь разобрать как можно быстрее бетонные завалы, могут зарегистрироваться на сайте. Вас пригласят в ГСЧС, если вы физически сильные, то с вами свяжутся, дадут указания, и вы сможете выехать в Бородянку, чтобы помочь спасателям в разборе огромных руин", — сказал Геращенко.
Уточняем, сайт скоро откроют для пользователей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь ГСЧС призывает граждан участвовать в ликвидации последствий боевых действий в других селах и городах.
Чтобы вступить в такие формирования, нужно заполнить Google-форму.
При этом в Бородянке колоссальные разрушения, отмечают в МВД. Многие дома разрушены полностью.