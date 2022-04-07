"Не вистачає рук": МВС та ДСНС закликають українців допомогти рятувальникам розібрати завали у Бородянці

Міністерство внутрішніх справ за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та разом із волонтерами запустили громадський проєкт, за яким українці можуть допомогти рятувальникам розібрати завали у селищі Бородянка Київської області.

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Для реєстрації на участь у добровольчому батальйоні запустять спеціальний сайт, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу у четвер, 7 квітня.

"Кожен, хто хоче допомогти розібрати якнайшвидше бетонні завали, можуть зареєструватися на сайті. Вас запросять до ДСНС, якщо ви фізично сильні, то з вами зв'яжуться, дадуть вказівки, і ви зможете виїхати до Бородянки, щоб допомогти рятувальникам у розборі величезних руїн", – сказав Геращенко.

Уточнюємо, що сайт незабаром відкриють для користувачів.

У свою чергу ДСНС закликає громадян брати участь у ліквідації наслідків бойових дій у інших селах та містах.

Щоб вступити в такі формування, потрібно заповнити Google-форму.

При цьому у Бородянці колосальні руйнування, зазначають у МВС. Багато будинків зруйновано повністю.