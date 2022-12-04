Оккупанты атаковали морпехов запрещенным оружием - ВМС (ВИДЕО)

Российские оккупационные войска атакуют украинских военных на восточном фронте запрещенным химическим оружием - аэрозольными гранатами "К-51".

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Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты "К-51". Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты , чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов .

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году.