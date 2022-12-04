- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Оккупанты атаковали морпехов запрещенным оружием - ВМС (ВИДЕО)
Российские оккупационные войска атакуют украинских военных на восточном фронте запрещенным химическим оружием - аэрозольными гранатами "К-51".
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.
"Государство-террорист использует запрещенное химическое оружие - аэрозольные гранаты "К-51". Хлорпикриновые гранаты из дронов оккупанты сбрасывают на наших защитников на Востоке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что морпехи удерживали свои позиции в средствах химической защиты , чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов .Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году.