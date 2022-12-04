Окупанти атакували морпіхів забороненою зброєю - ВМС (ВІДЕО)

Російські окупаційні війська атакують українських військових на східному фронті забороненою хімічною зброєю - аерозольними гранатами "К-51".

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Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Держава-терорист використовує заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51". Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту, щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські окупанти вже використовують стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року.