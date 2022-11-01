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Война Война
Категория
Общество
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Оккупанты обстреляли ракетами Николаев, есть жертва

Оккупанты обстреляли ракетами Николаев, есть жертва

Армия страны-агрессора РФ ночью 1 ноября обстреляла ракетами типа С-300 Николаев, повреждены дома, есть жертва.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич .

"Частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша", - отметил он.

Кроме того, из-за обстрелов в медицинском заведении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела.

По его словам, сейчас известно об одной погибшей женщине.

На месте работают все службы.

Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 23 октября обстреляла ракетами Николаев, в результате чего были повреждены дома и теплотрасса.