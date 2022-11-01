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Оккупанты обстреляли ракетами Николаев, есть жертва
Армия страны-агрессора РФ ночью 1 ноября обстреляла ракетами типа С-300 Николаев, повреждены дома, есть жертва.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич .
"Частично разрушено здание учебного заведения. Полностью разрушен двухэтажный жилой дом. Еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар. В нескольких частных домах выбиты окна, двери, повреждена крыша", - отметил он.
Кроме того, из-за обстрелов в медицинском заведении взрывной волной и обломками выбило ОСБ плиты, которыми строительные бригады зашивали окна после предыдущего обстрела.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, сейчас известно об одной погибшей женщине.
На месте работают все службы.
Напомним, армия страны-агрессора РФ ночью 23 октября обстреляла ракетами Николаев, в результате чего были повреждены дома и теплотрасса.