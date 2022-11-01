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- Війна Війна
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- Суспільство
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Окупанти обстріляли ракетами Миколаїв, є жертва
Армія країни-агресора РФ вночі 1 листопада обстріляла ракетами типу С-300 Миколаїв, пошкоджені будинки, є жертва.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах", - зазначив він.
Крім того, через обстріли у медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, наразі відомо про одну загиблу жінку.
На місці працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, армія країни-агресора РФ вночі 23 жовтня обстріляла ракетами Миколаїв, внаслідок чого були пошкоджені будинки та теплотраса.