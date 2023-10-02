Оккупанты отбирают автомобили у гражданских и открывают по ним огонь

Военные армии страны-агрессора РФ начали активнее мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что захватчики угоняют гражданские автомобили в населенных пунктах на временно оккупированной территории Херсонщины.

"Среди оккупантов царят панические настроения из-за успешных действий Сил обороны. Среди рядового состава армии РФ все чаще обсуждаются планы по побегу из временно занятых населенных пунктов. В последнее время фиксируется все больше случаев похищения личных автомобилей местного населения и мародерства", - отмечают в ЦНС.

Так, угон автомобилей зафиксирован местным подпольем в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других городах и селах.

"В случаях, когда местные пытаются отстоять свое имущество – российские военные открывают по ним огонь. На днях была убита женщина в селе Ольгино", - сообщают в ЦНС.

Там добавляют, что получили списки российских военных, мародерящих на ВОТ, а каждый оккупант будет справедливо наказан за преступления.

Заметим, что на временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местного населения российскими военными. Оккупационная администрация даже была вынуждена пожаловаться в Кремль, ведь в регионе и так царят "антироссийские настроения".

Ранее в ЦНС сообщали, что во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области российские захватчики грабят дома украинцев, а имущество владельцев отправляют в Россию.