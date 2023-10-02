Окупанти відбирають автомобілі у цивільних та відкривають по ним вогонь

Військові армії країни-агресора РФ почали активніше мародерити на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що загарбники викрадають автомобілі цивільних у населених пунктах на тимчасово окупованій території Херсонщини.

"Серед окупантів панують панічні настрої через успішні дії Сил оборони. Серед рядового складу армії РФ все частіше обговорюються плани щодо втечі із тимчасово зайнятих населених пунктів. Відтак останнім часом фіксується все більше випадків викрадення особистих автівок місцевого населення та мародерства", - зауважують в ЦНС.

Так, викрадення автомобілів зафіксовано місцевим підпіллям в Чаплинці, Залізному Порту, Малих Копанях та інших містах й селах.

"У випадках, коли місцеві намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по ним вогонь. Днями була вбита жінка в селі Ольгино", - повідомляють в ЦНС.

Там додають, що отримали списки російських військових, які мародерять на ТОТ, а кожен окупант буде справедливо покараний за злочини.

Зауважимо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевого населення російськими військовими. Окупаційна адміністрація навіть була змушена поскаржитися в Кремль, адже в регіоні й так панують “антиросійські настрої”.

Раніше в ЦНС повідомляли, що у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники грабують помешкання українців, які вимушені були залишило місто через окупацію, а майно власників відправляють до Росії.