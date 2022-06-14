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Оккупанты пытались сдать на лом комплектующие к технике, чтобы не попасть на передовую
Чтобы не попасть на передовые позиции командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления и решили продать их в пункте приема драгоценных металлов.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Однако, россиян, как всегда, подвела жадность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемной, которая тут же сообщила о "бизнесменах" в так называемом "МГБ ДНР", - говорится в сообщении.
Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты - "бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Военная разведка Украины обнародует список командного состава 933 зенитно-ракетного полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии Южного военного округа, которая действует на Донецком направлении и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - подчеркивают в ведомстве.
Отметим, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области "администрация" захватчиков срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых российских военных.