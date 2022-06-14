Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до техніки, щоб не потрапити на передову

Щоб не потрапити на передові позиції командири однієї з батарей 933-го зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники зняли з бойових машин "Тор-М2У" блоки керування та вирішили продати їх у пункті прийому дорогоцінних металів.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Однак, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті прийому металобрухту вони назвали надто високу ціну і вступили в конфлікт із приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”", - йдеться у повідомленні.

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями, а окупанти – "бізнесмени" продовжили службу у піхотних підрозділах на передовій.

"Військова розвідка України оприлюднить список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діє на Донецькому напрямку і нагадує, що всіх військових злочинців буде викрито і за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголошують у відомстві.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .