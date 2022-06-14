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Суспільство
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Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до техніки, щоб не потрапити на передову

Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до техніки, щоб не потрапити на передову

Щоб не потрапити на передові позиції командири однієї з батарей 933-го зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники зняли з бойових машин "Тор-М2У" блоки керування та вирішили продати їх у пункті прийому дорогоцінних металів.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Однак, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті прийому металобрухту вони назвали надто високу ціну і вступили в конфлікт із  приймальницею, яка тут же повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”", - йдеться у повідомленні.

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків нібито бойовими діями, а окупанти – "бізнесмени" продовжили службу у піхотних підрозділах на передовій.

"Військова розвідка України оприлюднить список командного складу 933 зенітно-ракетного полку 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діє на Донецькому напрямку і нагадує, що всіх військових злочинців буде викрито і за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності", - наголошують у відомстві.

Зазначимо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області "адміністрація" загарбників терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл убитих російських військових .

Автор:
Світлана Манько