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Омбудсмен призвал не собирать средства для лечения военнопленных, их обеспечивает государство
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал не собирать средства на лечение освободившихся из плена военных, ведь этим занимается государство и деньги на реабилитацию есть.
Об этом Лубинец заявил 28 сентября во время брифинга.
Дмитрий Лубинец призвал не собирать средства на лечение военнопленных, их обеспечивает государство
Он отметил, что Украина получает множество предложений по лечению и реабилитации бойцов, в том числе из-за границы. Государство выделило на это деньги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы поддерживаем все инициативы по сбору средств для наших защитников, но государство всем их обеспечивает. Потому что выходит ситуация, когда сначала запустили инициативу, а потом оказывается, что на самом деле на это не нужны отдельные средства", - пояснил Лубинец.
Он отметил, что у государства есть ресурсы даже для лечения бойцов не только в Украине, но и за границей.
Напомним, что 21 сентября Украина обменяла 200 защитников на Медведчука, еще 5 командиров из "Азовстали" – на 55 военных РФ.
Всем военным сейчас оказывают должную медицинскую помощь. Многие из них уже находятся на лечении. У многих из них крайняя степень анорексии.