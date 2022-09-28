Омбудсмен закликав не збирати кошти на лікування військовополонених, їх забезпечує держава

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав не збирати кошти на лікування військових, яких визволили з полону, адже цим займається держава і гроші на реабілітацію є.

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Про це Лубінець заявив 28 вересня під час брифінгу.

Дмитро Лубінець закликав не збирати кошти на лікування військовополонених, їх забезпечує держава

Він зазначив, що Україна отримує безліч пропозицій щодо лікування та реабілітації бійців, в тому числі із-за кордону. Держава виділила на це гроші.

"Ми підтримуємо всі ініціативи по збору коштів для наших захисників, але держава всім їх забезпечує. Бо виходить ситуація, коли спочатку запустили ініціативу, а потім виявляється, що насправді на це не треба окремі кошти", - пояснив Лубінець.

Він наголосив, що у держави є ресурси навіть для лікування бійців не тільки в Україні, а й за кордоном.

Нагадаємо, що 21 вересня Україна обміняла 200 захисників на Медведчука, ще 5 командирів із "Азовсталі" - на 55 військових РФ.

Всім військовим зараз надають належну медичну допомогу. Багато хто з них уже перебуває на лікуванні. У багатьох з них крайній ступінь анорексії.