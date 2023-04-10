Омбудсмен рассказал, сколько жалоб получил его офис от украинцев в Европе

Офис украинского омбудсмена получил 45 обращений о помощи от граждан Украины, которые находятся за границей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"В настоящее время у нас есть обращения 45 граждан Украины, которые находятся на территории европейских стран, которые обратились к нам за помощью. Здесь нам гораздо легче, чем на территории Российской Федерации, потому что есть наши дипломаты, есть омбудсмены других стран, которые на постоянном контакте со мной, они максимально вмешиваются в ситуацию, помогают нашим гражданам. И в этом разрезе нам удается обеспечить практически весь спектр защиты прав наших граждан", - отметил он.

По его словам, офис омбудсмена имеет проработанные варианты возвращения граждан Украины, в том числе и в случаях, когда есть признаки сексуального насилия или сексуального рабства.

Он добавил, что в одной из европейских стран по одному из таких фактов возбуждено уголовное производство, офис омбудсмена сопровождает это дело.

"У нас есть обращения граждан Украины из европейских стран – это Германия и Италия, где социальные службы трактуют как недостойное обращение родителей или сопровождающих с детьми. У нас есть такой случай в Германии, было решение суда и ребенка забрали у мамы. Мы стараемся максимально содействовать… Мы пытаемся помочь и вернуть в Украину и маму, и ребенка", - сказал Лубинец.

Напомним, украинцам, нашедшим убежище в Австрии, автоматически продолжают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица.