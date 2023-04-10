Омбудсмен розповів, скільки скарг отримав його офіс від українців у Європі

Офіс українського омбудсмена отримав 45 звернень про допомогу від громадян України, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"На даний час у нас є звернення 45 громадян України, які перебувають на території європейських країн, які звернулися до нас по допомогу. Тут нам набагато легше, ніж на території Російської Федерації, бо є наші дипломати, є омбудсмени інших країн, які на постійному контакті зі мною, вони максимально втручаються у ситуацію, допомагають нашим громадянам. І в цьому розрізі нам вдається забезпечити практично весь спектр захисту прав наших громадян", - зазначив він.

За його словами, офіс омбудсмена має пропрацьовані варіанти повернення громадян України, в тому числі й у випадках, коли є ознаки сексуального насильства або насильного рабства.

Він додав, що у одній з європейських країн по одному з таких фактів відкрито кримінальне провадження, офіс омбудсмена супроводжує цю справу.

"У нас є звернення громадян України з європейських країн - це Німеччина та Італія, де соціальні служби трактують як негідне поводження батьків або супроводжуючих з дітьми.У нас є такий випадок у Німеччині, було рішення суду і дитину забрали у мами. Ми намагаємося максимально сприяти… Ми намагаємося допомогти і повернути в Україну і маму, і дитину", - сказав Лубінець.

Нагадаємо, українцям, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи.