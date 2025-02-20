Остановиться, чтобы идти вперед

Почему аудит помощи от USAID – это шанс для развития украинской благотворительности и чем это развитие будет похоже на вступление Украины в Евросоюз.

USAID пересматривает программы помощи – это хорошо или плохо? Истина, как обычно, лежит посредине. С одной стороны, у меня тоже вызывали удивление нескончаемые форумы в самых дорогих конференц-залах столицы. Но вместе с тем помощь USAID получали тысячи людей, для которых эта помощь критически важна.

Если говорить о благотворительном фонде "Мирное Nebo Харькова", есть несколько приостановленных проектов. В частности, это проектная денежная помощь, которая предоставляется в случае нанесенного ущерба вследствие военных действий. Ее уже получили 157 человек, а могли получить 5000. Еще один проект – Livelihood, способствующий развитию сельского хозяйства на деоккупированных и прифронтовых территориях. Мы предоставляем теплицы жителям сел, чьи хозяйства были повреждены войной. На деньги от USAID также ремонтировалось поврежденное жилье в Херсонской области.

Очень полезный проект – психосоциальные хабы. Они включают в себя образовательные и развлекательные программы, индивидуальные и групповые психологические консультации, спортивные мероприятия, тренинги и мастер-классы. Такие активности критически важны как для взрослых, переживших ужасы войны и почти потерявших веру в будущее, так и для детей, которые до сих пор не имеют возможности ходить в школу.

К счастью, упомянутые проекты USAID занимают всего 5-7% в структуре нашего фонда. Остальные направления – от горячих обедов в группу быстрого реагирования, от гуманитарного разминирования до эвакуации жителей прифронтовых общин – финансируются другими донорами. В частности, мы сотрудничаем с UNICEF, Всемирной продовольственной программой ООН, международным объединением Oxfam, Международным комитетом спасения (IRC), чешскими благотворительными организациями Diakonia и People in Need, французской Acted, благотворительной организацией Medico International и многими другими.

Но есть фонды, где американская помощь составляет 50–90%. И они столкнулись с существенными проблемами.

Но я бы хотел напомнить, для чего власти США приостановили финансирование проектов USAID. А это – аудит. И если остановка вызывает беспокойство, то аудит дает надежду.

К сожалению, до украинских бенефициаров реально доходили всего 20-30% средств, направленных USAID Украине. Остальные оставались многочисленным посредникам – прежде всего американским и европейским.

Дело в том, что у USAID есть жесткие критерии для получателей помощи. В частности, предпочтение отдается организациям, которым более десяти лет. Некоторые европейские и американские благотворительные фонды работают уже 80 и даже 120 лет. Многие украинские – сформировались после 24 февраля 2022 года. Среди них и "Мирное Nebo Харькова".

В первые месяцы полномасштабной войны иностранные доноры ослабляли украинских получателей. Когда стало ясно, что боевые действия затянулись, условия предоставления средств постепенно приближались к общемировым.

Сейчас в мировой благотворительности есть тренд по локализации помощи. То есть, крупные доноры готовы передавать средства структурам той страны, которой эта помощь предназначена. И я очень надеюсь, что аудит USAID будет направлен именно на минимизацию количества посредников.

Но это не значит, что национальные организации получат какие-то льготы по критериям. Уверенно могу сказать, что сейчас большинство фондов, оказывающих реальную помощь в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской областях, не смогут даже приблизиться к американским деньгам.

Какой же выход? Развиваться! Подтягивать себя к международным критериям.

Наш фонд начинался с раздачи горячих обедов в Харькове в ресторане Nebo. В первые дни войны все делалось на адреналине, с колес, на коленке. Но времена изменились. Большие доноры готовы работать с прозрачными и понятными институциями. Так что должны стать такими.

Для этого наш фонд проходит международный аудит. Это долгая и недешевая процедура, но без нее мы потеряем гораздо больше возможностей помочь украинцам в беде.

Такой процесс сравним со вступлением Украины в Евросоюз. Когда украинскую нормативную базу постепенно, шаг за шагом, делают соответствующей европейской. Это тяжелая работа. Но вместе с тем – шанс, который нельзя упускать.