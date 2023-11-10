Почти 70% украинцев ожидают экономического бума в Украине в первые годы после войны - опрос

Доля украинцев, ожидающих начала стремительного экономического роста страны на уровне 5-7% ВВП в год в течение трех-пяти лет после окончания войны, составляет 48,5%. В начало такого роста уже после года-двух после войны верят 21,2% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований "CASE Украина". В свою очередь, 20,2% опрошенных считают, что условий для значительного экономического роста нет, а еще 10,1% затруднились или отказались дать ответ.

В ответ на вопрос о том, что может стать главным источником стремительного экономического роста после войны, 28,9% респондентов выбрали вариант "создания правительством условий для заинтересованности иностранных инвесторов и предпринимателей".

В свою очередь, вариант возмещения Россией нанесенного ущерба, передачу Украине изъятых российских средств и собственности выбрало 27,1% опрошенных. Улучшение же в первую очередь условий для украинских предпринимателей видят источником такого роста экономики лишь 19,1% участников исследования.

Еще 8,9% выбрали вариант льготных кредитов и благотворительных взносов западных стран на восстановление Украины, 6,1% дали другой ответ, а 9,8% не смогли дать никакой.

Опрос был проведен с 11 сентября по 11 октября среди 2014 года респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нее не включались жители территорий, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним также, что в мае-июне КМИС по заказу "CASE Украина" опросил украинцев о причинах, по которым, по их мнению, граждане не хотят платить налоги. Самым популярным ответом стало указание на низкие доходы.

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