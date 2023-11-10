Майже 70% українців очікують на економічний бум в Україні в перші роки після війни - опитування

Частка українців, які очікують початку стрімкого економічного зростання країни на рівні 5-7% ВВП на рік протягом трьох-п'яти років після закінчення війни, складає 48,5%. У початок такого росту вже після року-двох після війни вірять 21,2% респондентів.

Про це свідчать результати опитування, що проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна". В свою чергу, 20,2% опитаних вважають, що умов для значного економічного зростання немає, а ще 10,1% не змогли чи відмовилися дати відповідь.

У відповідь на запитання про те, що може саме стати головним джерелом стрімкого економічного зростання після війни, 28,9% респондентів обрали варіант "створення урядом умов для зацікавлення іноземних інвесторів і підприємців".

В свою чергу, варіант відшкодування Росією завданих збитків, передачу Україні вилучених російських коштів і власності обрало 27,1% опитаних. Покращення ж в першу чергу умов для українських підприємців бачать джерелом такого росту економіки лише 19,1% учасників дослідження.

Ще 8,9% обрали варіант пільгових позик та благодійних внесків західних країн на відбудову України, 6,1% дали іншу відповідь, а 9,8% не змогли дати ніяку.

Опитування було проведене з 11 вересня по 11 жовтня серед 2014 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До неї не включалися жителі територій, які не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, та громадяни, які виїхали закордон після цієї дати. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо також, що у травні-червні КМІС на замовлення "CASE Україна" опитав українців про причини, з яких, на їхню думку, громадяни не хочуть платити податки. Найпопулярнішою відповіддю було вказання на низькі доходи.

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