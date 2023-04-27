Погода в Киеве: возможны заморозки, "оранжевый" уровень опасности

29 апреля – 2 мая в Киеве возможны заморозки.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

Ночью 29-30 апреля в Киеве и области возможны заморозки в воздухе 0-5 градусов, ІІ уровень опасности (оранжевый).

1-2 мая прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса, и І уровень опасности (желтый ).

Напомним, 8 апреля в Киеве завершился отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия.