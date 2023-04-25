Большего подтопления не будет: в "Укргидроэнерго" рассказали детали об ожидаемой второй волне паводка

Пик паводка в Украине прошел, а ожидаемая вторая волна будет слабее и не приведет к такому подтоплению. Об этом заявил генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Этот паводок уже пошел на спад. Это мы наблюдаем больше 5-6 дней. Уже идет спад. И надеемся, что если будет вторая волна, она не будет такой объемной, как была первая. И я думаю, что мы справимся с ею. И большего подтопления, чем было до того, не будет", – высказался он.

При этом Сирота заверил, что удастся избежать каких-либо подтоплений, ведь специалисты готовят водохранилища и проводят соответствующие регламентные работы.

Напомним, весенний паводок в Украине подтопил дома и угодья в нескольких областях.

Несколько дней в Киеве фиксировали понижение уровня воды в реке Днепр. Однако 24 апреля в Киевской городской военной администрации предупредили, что синоптики прогнозируют вторую волну паводка. А 25 апреля уровень воды снова поднялся.

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