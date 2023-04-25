Більшого підтоплення не буде: в "Укргідроенерго" розповіли деталі про очікувану другу хвилю паводку

Пік паводку в Україні минув, а очікувана друга хвиля буде слабшою і не призведе до такого підтоплення, яке було. Про це заявив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Цей паводок уже пішов на спад. Це ми спостерігаємо більше 5-6 днів. Уже йде спад. І сподіваємося, що якщо буде друга хвиля, вона не буде такою об'ємною, як була перша. І я думаю, що ми справимося з нею. І більшого підтоплення, ніж було до того, не буде", – висловився він.

При цьому Сирота додав, що вдасться уникнути будь-яких підтоплень, адже фахівці готують водосховища й проводять відповідні регламентні роботи.

Нагадаємо, весняний паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в кількох областях.

Кілька днів у Києві фіксували зниження рівня води в річці Дніпро. Однак 24 квітня в Київській міській військовій адміністрації попередили, що синоптики прогнозують другу хвилю паводку. А 25 квітня рівень води знову піднявся.

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