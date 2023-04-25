У Києві знову виріс рівень води в Дніпрі

Впродовж останньої доби в Києві вода у Дніпрі піднялася на 11 сантиметрів. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Втім міська влада заспокоює, що до критичного рівня води залишається ще один метр.

“Станом на 9:30 25.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Тим часом утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок”, - інформують в КМДА.

Нагадаємо, вчора синоптики попереджали, що внаслідок імовірних значних опадів може статися друга хвиля паводку. Зазначається, що це може відбутися наприкінці квітня чи початку травня.

17 квітня в КМДА повідомляли, що синоптики очікують пік паводку у столиці 22 квітня. Цьогоріч рівень води перевищує минулорічний на 0,5-1 метр, а до критичного показника лишається ще 50-60 см.

Нагадаємо, за даними ДСНС, весняний паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в девʼяти областях.

900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Найбільше зачепило Волинську, Рівненську і Черкаську області: підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь.