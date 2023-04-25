В Киеве снова вырос уровень воды в Днепре

За последние сутки в Киеве вода в Днепре поднялась на 11 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Городские власти успокаивают, что до критического уровня воды остается еще один метр.

"По состоянию на 9:30 25.04.2023 уровень воды г. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Тем временем удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков”, - информируют в КГГА.

Напомним, вчера синоптики предупреждали, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Отмечается, что это может произойти в конце апреля или начале мая.

17 апреля в КГГА сообщали, что синоптики ожидают пик паводка в столице 22 апреля. В этом году уровень воды превышает прошлогодний 0,5-1 метр, а до критического показателя остается еще 50-60 см.

Напомним, по данным ГСЧС, весенний паводок в Украине подтопил дома и угодья в девяти областях.

900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Также залило 225 домов, из них – 187 дачных. Больше всего задел Волынскую, Ровенскую и Черкасскую области: подтоплено 10 тыс. 747 га сельхозугодий.