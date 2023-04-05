В Киеве завершают отопительный сезон, - Кличко

В столице Украины 8 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он пояснил, что с 8 апреля ожидается стабильное существенное потепление.

"Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов", - отметил мэр.

Поэтому городские власти в этом году решили не ждать 15 апреля, решив раньше прекратить поставки тепла в дома.

"Для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы - одна из крупнейших в Европе. И насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, почти две сотни станций теплоснабжения и котельных", - уточнил Кличко.

Напомним, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей с конца марта началось отключение от отопления.

Однако в некоторые области Украины пришел холодный циклон, в связи с погодными условиями в таких регионах отопительный сезон продолжается. Но он должен быть завершен, как только разрешат температурные показатели.