Отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается: в "Нафтогазе" объяснили, почему в других завершился

В некоторые области Украины пришел холодный циклон, в связи с погодными условиями в таких регионах отопительный сезон продолжается. Но он должен быть завершен, как только разрешат температурные показатели.

Об этом сообщил СЕО НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Он отметил, что более длительный отопительный период в некоторых регионах – не проблема для компании. "Нафтогаз" имеет необходимые запасы топлива для этого.

"Энергоэффективность должна оставаться приоритетом №1 для органов местного самоуправления. Замечу, что это – не о холоде в домах, а о комфортной температуре и сбережениях при оплате счетов за полученное тепло. Война продолжается. Важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной", – подчеркнул Чернышев.

Напомним, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей с конца марта началось отключение от отопления. В Киеве такое решение будет зависеть от среднесуточной температуры. Ожидается, что в столице отключат отопление ближе к середине апреля.

Тем временем "Нафтогаз" уже начал подготовку к отопительному сезону 2023-2024 годов. Одним из приоритетов для НАК является увеличение собственной добычи газа, поскольку от этого направления зависит энергетическая устойчивость Украины на протяжении всех последующих лет.