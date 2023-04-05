Опалювальний сезон в деяких областях України триває: в "Нафтогазі" пояснили, чому в інших завершився

В деякі області України прийшов холодний циклон, у зв'язку з погодними умовами в таких регіонах опалювальний сезон триває. Але він має бути завершений щойно дозволять температурні показники.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він зауважив, що більш тривалий опалювальний період в деяких регіонах — не проблема для компанії. "Нафтогаз" має необхідні запаси палива для цього.

"Енергоефективність має залишатися пріоритетом №1 для органів місцевого самоврядування. Зауважу, що це – не про холод в оселях, а про комфортну температуру та заощадження при сплаті рахунків за отримане тепло. Війна триває. Важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною", – підкреслив Чернишов.

Нагадаємо, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади з кінця березня розпочалося відключення від опалення. У Києві таке рішення також залежатиме від середньодобової температури. Очікується, що в столиці вимкнуть опалення ближче до середини квітня.

Тим часом "Нафтогаз" вже розпочав підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років. Одним з пріоритетів для НАК є збільшення власного видобутку газу, оскільки від цього напряму залежить енергетична стійкість України впродовж усіх наступних років.