Погода на тиждень: дощі, грози, сніг

Активізувалися циклони над Балканським півостровом і Туреччиною. Більшість атмосферних фронтів і циклонів зміщуватиметься через територію України, тому очікується значна кількість опадів по всій країні, а в західних областях в окремі дні спостерігатимуться снігопади.

Про це йдеться в матеріалі Meteorolog.com.



У понеділок, 3 квітня, по всій території України помірні дощі, вдень у південній половині без істотних опадів. У західних областях вранці та вдень дощ перейде у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, у Карпатах сильний сніг. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9, вдень +8…+13. У західних областях протягом доби 0…+5.

У вівторок, 4 квітня, вночі у західних областях сніг та мокрий сніг, у північних та місцями східних областях невеликий дощ. Вдень черговий циклон із півдня принесе дощі на Одещину та Поділля. У Карпатах та на Прикарпатті сніг/мокрий сніг. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північний/північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7, вдень +10...+15. У західних областях вночі -5...0 °С, вдень 0...+5.

У середу, 5 квітня - дощ, в західних областях місцями сильний сніг і мокрий сніг, налипання снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень у південній частині та місцями у центральних областях можливі грози. Лише у північних та східних областях переважно без опадів. Вітер східний, у західних областях північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10, вдень +12…+17. У західній частині вночі -3...+2, вдень +1...+6.

У четвер, 6 квітня, вночі сильний дощ та мокрий сніг у західній частині, вдень по всій території країни короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11, вдень +12…+17. У західних областях вночі -1...+4, вдень +6...+11.

У п'ятницю, 7 квітня, по всій території України короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9, вдень +8…+13.

На вихідні, 8 – 9 квітня, в Україні дощова погода. У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8, вдень +9…+14.

Нагадаємо, за температурою повітря зима 2022/2023 років увійшла в п’ятірку найтепліших за всю історію спостережень з 1812 року.