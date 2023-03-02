Остання зима в Києві виявилася однією з найтепліших за більш ніж 200 років

За температурою повітря зима 2022/2023 років увійшла в п’ятірку найтепліших за всю історію спостережень з 1812 року. Про це йдеться у статті директора Центральної геофізичної обсерваторії Андрія Куцого та доктора географічних наук Віктора Вишневського для "Урядового кур'єра".

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Вчені вказують, що минула зима рясніла температурними рекордами, а особливо незвичною була температура повітря 1 та 2 січня, коли у Києві вона сягнула +13,2°С.

Середня ж температура повітря у столиці в грудні становила -0,7°С, що помітно вище від норми 1991—2020 років, яка складала -1,8°С. Січень виявився навіть теплішим: його середня температура становила -0,3°С при нормі -3,2°С.

Приблизно така сама температура була і в лютому: -0,2 °С при нормі -2,3°С. Лише двічі за зиму температура в Києві опускалася до -10°С і нижче. Мінімальну температуру (-10,9°С) цієї зими було зафіксовано 6 грудня.

Порівняно невеликою виявилася й кількість опадів та висота снігового покриву: загалом він то утворювався, то зникав повністю. При цьому найбільшу висоту снігового покриву (15 см) було зафіксовано ще до календарної зими 19 листопада.

"До слова, саме той осінній сніг, який уже розтанув, забезпечив доволі значні витрати води у Дніпрі, що сприяло і сприяє виробництву електроенергії на ГЕС. В умовах, коли ворог свідомо бив по наших об’єктах енергетики, додатково вироблені кіловат-години для нас дуже важливі", - зазначають автори.

Зазначимо також, що самі гідроенергетики через це радіють навіть аномальним паводкам на Дніпрі та його притоках Сож, Десна та Прип’ять, які спостерігалися у січні та лютому.