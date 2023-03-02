Прошедшая зима в Киеве оказалась одной из самых теплых за более чем 200 лет

По температуре воздуха зима 2022/2023 годов вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений с 1812 года. Об этом говорится в статье директора Центральной геофизической обсерватории Андрея Куцого и доктора географических наук Виктора Вишневского для "Урядового кур'єра".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Ученые указывают, что прошедшая зима изобиловала температурными рекордами, а особенно необычной была температура воздуха 1 и 2 января, когда в Киеве она достигла +13,2°С.

Средняя же температура воздуха в столице в декабре составляла -0,7°С, что заметно выше нормы 1991-2020 годов, которая составляла -1,8°С. Январь оказался даже более теплым: его средняя температура составляла -0,3°С при норме -3,2°С.

Приблизительно такая же температура была и в феврале: -0,2 °С при норме -2,3 °С. Лишь дважды за зиму температура в Киеве опускалась до -10°С и ниже. Минимальная температура (-10,9°С) этой зимой была зафиксирована 6 декабря.

Сравнительно небольшим оказалось и количество осадков и высота снежного покрова: в целом, он то образовывался, то исчезал полностью. При этом наибольшая высота снежного покрова (15 см) была зафиксирована еще до календарной зимы 19 ноября.

"К слову, именно тот уже растаявший осенний снег обеспечил довольно значительные расходы воды в Днепре, что способствовало и способствует производству электроэнергии на ГЭС. В условиях, когда враг сознательно бил по нашим объектам энергетики, дополнительно произведенные киловатт-часы для нас очень важны", - отмечают авторы.

Отметим также, что сами гидроэнергетики радуются даже аномальным паводкам на Днепре и его притоках Сож, Десна и Припять, которые наблюдались в январе и феврале.