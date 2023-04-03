Погода на неделю: дожди, грозы, снег

Активизировались циклоны над Балканским полуостровом и Турцией. Большинство атмосферных фронтов и циклонов будут смещаться через территорию Украины, поэтому ожидается значительное количество осадков по всей стране, а в западных областях в отдельные дни будут наблюдаться снегопады.

Об этом говорится в материале Meteorolog.com.



В понедельник, 3 апреля, по всей территории Украины умеренные дожди, днем в южной половине без существенных осадков. В западных областях утром и днем дождь перейдет в снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах сильный снег. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +8…+13. В западных областях в течение суток 0…+5.

Во вторник, 4 апреля, ночью в западных областях снег и мокрый снег, в северных и местами восточных областях небольшой дождь. Днем очередной циклон с юга принесет дожди в Одесскую область и Подолье. В Карпатах и Прикарпатье снег/мокрый снег. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, днем +10...+15. В западных областях ночью -5...0°С, днем 0...+5.

В среду, 5 апреля - дождь, в западных областях местами сильный снег и мокрый снег, налипание снега, на дорогах гололедица. Днем в южной части и местами в центральных областях возможны грозы. Лишь в северных и восточных областях преимущественно без осадков. Ветер восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днем +12…+17. В западной части ночью -3...+2, днем +1...+6.

В четверг, 6 апреля, ночью сильный дождь и мокрый снег в западной части, днем по всей территории страны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11, днем +12…+17. В западных областях ночью -1...+4, днем +6...+11.

В пятницу, 7 апреля, по всей территории Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…+9, днем +8…+13.

На выходные, 8 – 9 апреля, в Украине дождливая погода. В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +9…+14.

Напомним, по температуре воздуха зима 2022/2023 годов вошла в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений с 1812 года.