В Києві завершують опалювальний сезон, — Кличко

В столиці України 8 квітня завершиться опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Він пояснив, що з 8 квітня очікується стабільне суттєве потепління.

"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів", - зазначив мер.

Тому міська влада цього року вирішила не чекати 15 квітня, та ухвалила завчасне припинення постачання тепла в будівлі.

"Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі. І налічує понад 2,7 тис км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень", - уточнив Кличко.

Нагадаємо, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади з кінця березня розпочалося відключення від опалення.

Проте в деякі області України прийшов холодний циклон, у зв'язку з погодними умовами в таких регіонах опалювальний сезон триває. Але він має бути завершений щойно дозволять температурні показники.