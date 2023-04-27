Погода в Києві: можливі заморозки, "помаранчевий" рівень небезпеки

29 квітня – 2 травня в Києві можливі заморозки.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

Вночі 29-30 квітня в Києві та області можливі заморозки у повітрі 0-5 градусів, ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).

1-2 травня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, І рівень небезпеки (жовтий).

Нагадаємо, 8 квітня в Києві завершився опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови.