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Погода в Києві: можливі заморозки, "помаранчевий" рівень небезпеки
29 квітня – 2 травня в Києві можливі заморозки.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
Вночі 29-30 квітня в Києві та області можливі заморозки у повітрі 0-5 градусів, ІІ рівень небезпеки (помаранчевий).
1-2 травня прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси, І рівень небезпеки (жовтий).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 8 квітня в Києві завершився опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови.