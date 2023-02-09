Пограничники могут начать предоставлять Пенсионному фонду информацию о пересечении границы пенсионерами

Кабинет министров Украины предложил обязать Государственную пограничную службу (ГНС) предоставлять Пенсионному фонду (ПФУ) информацию о лицах, которые пересекали государственную границу, а также въезжали на временно оккупированную территорию или выезжали из нее.

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Правительство зарегистрировало соответствующий законопроект №9004 в Верховной Раде 8 февраля. Пока текст документа отсутствует на сайте парламента.

Представитель правительства в Раде Тарас Мельничук сообщил, что ГНС может начать предоставлять ПФУ информацию о пересечении границы реципиентов фонда (пенсионеров). По его словам, целью документа является предоставление ПФУ доступа к интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системе по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих госграницу.

"Проектом закона предлагается предусмотреть следующее: Государственная пограничная служба Украины обязуется предоставлять Пенсионному фонду Украины для реализации его полномочий в сфере общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования сведения о реципиентах, которые пересекали государственную границу Украины или въезжали/выезжали на временно оккупированную территорию Украины -выезда", - резюмировал он.

Напомним, еще в марте 2022 года Кабинет министров упростил процедуру пересечения границы для отдельных категорий людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц, а также усилил контроль за выездом детей из уязвимых категорий.

В то же время в Украине сохраняется запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу. Заметим, что работники ряда сфер, например, полиции, могут выходить на пенсию в возрасте 45 лет.