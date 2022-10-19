ПВО сбило несколько российских ракет над Киевом и в Черниговской области

Украинские ПВО сбили во время воздушной тревоги несколько российских ракет над Киевом и в Черниговской области.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Над Киевом ПВО сбило несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", - сообщил Кличко .

Кроме того, в Черниговской области были сбиты две ракеты.

"Силы обороны Черниговщины сбили над Киптями две ракеты. Наши защитники всегда на страже", - говорится в сообщении Оперативного командования "Север".

Также глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в Чернигове дрон-камикадзе "Shahed 136" спровоцировал взрыв. "Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - отметил он.

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Напомним, два объекта критической инфраструктуры были повреждены в Киеве в результате ракетных обстрелов 18 октября.