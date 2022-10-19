ППО збила декілька російських ракет над Києвом і в Чернігіській області

Українська ППО збила під час повітряної тривоги декілька російських ракет над Києвом і в Чернігіській області.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



"Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає! Залишайтеся в укриттях! ППО продовжує працювати", - повідомив Кличко.

Крім того, у Чернігівській області збили дві ракети.

"Сили оборони Чернігівщини збили над Кіптями дві ракети. Наші оборонці завжди на варті", - йдеться в повідомленні Оперативного командування "Північ".

Також очільник Чернігіської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що у Чернігові дрон-камікадзе "Shahed 136" спричинив вибух. "Працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

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Нагадаємо, два об’єкти критичної інфраструктури були пошкоджені в Києві в результаті ракетних обстрілів 18 жовтня.