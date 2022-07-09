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Категория
Общество
Дата публикации

Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине

база ДНК, лаборатория

Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Таким образом в Украине будет создана база ДНК. "За" проголосовали 256 народных депутатов Украины.

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Законом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека, держателем которого является Министерство внутренних дел. Сведения из реестра являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат обнародованию. 

Государственная регистрация геномной информации проводится с целью:

  • идентификации лиц, совершивших уголовные преступления;
  • розыска лиц, пропавших без вести;
  • идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела;
  • идентификации лица, которое по состоянию своего здоровья или по возрасту не способно сообщить сведения о себе.  

Предусмотрена как добровольная (платная), так и обязательная (за счет бюджета) государственная регистрация геномной информации. 

Обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно-опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, против жизни, здоровья, свободы, чести, половой свободы, половой неприкосновенности, собственности, общественной безопасности, против мира, безопасности и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера. Она проводится за счет средств государственного бюджета. 

В то же время добровольная государственная регистрация геномной продукции проводится на платной основе.

Напомним, в Украине много людей считаются пропавшими без вести, большое количество захвачены в плен. Родственникам таких лиц следует вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы для вывода ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с имеющимися в единой базе данных.

Автор:
Анастасия Перцева