Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине

Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Таким образом в Украине будет создана база ДНК. "За" проголосовали 256 народных депутатов Украины.

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Законом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека, держателем которого является Министерство внутренних дел. Сведения из реестра являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат обнародованию.

Государственная регистрация геномной информации проводится с целью:

идентификации лиц, совершивших уголовные преступления;

розыска лиц, пропавших без вести;

идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела;

идентификации лица, которое по состоянию своего здоровья или по возрасту не способно сообщить сведения о себе.

Предусмотрена как добровольная (платная), так и обязательная (за счет бюджета) государственная регистрация геномной информации.

Обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно-опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, против жизни, здоровья, свободы, чести, половой свободы, половой неприкосновенности, собственности, общественной безопасности, против мира, безопасности и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера. Она проводится за счет средств государственного бюджета.

В то же время добровольная государственная регистрация геномной продукции проводится на платной основе.

Напомним, в Украине много людей считаются пропавшими без вести, большое количество захвачены в плен. Родственникам таких лиц следует вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы для вывода ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с имеющимися в единой базе данных.