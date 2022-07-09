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Рада проголосовала за создание базы ДНК в Украине
Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственной регистрации геномной информации человека. Таким образом в Украине будет создана база ДНК. "За" проголосовали 256 народных депутатов Украины.
Законом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека, держателем которого является Министерство внутренних дел. Сведения из реестра являются информацией с ограниченным доступом и не подлежат обнародованию.
Государственная регистрация геномной информации проводится с целью:
- идентификации лиц, совершивших уголовные преступления;
- розыска лиц, пропавших без вести;
- идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела;
- идентификации лица, которое по состоянию своего здоровья или по возрасту не способно сообщить сведения о себе.
Предусмотрена как добровольная (платная), так и обязательная (за счет бюджета) государственная регистрация геномной информации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно-опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, против жизни, здоровья, свободы, чести, половой свободы, половой неприкосновенности, собственности, общественной безопасности, против мира, безопасности и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера. Она проводится за счет средств государственного бюджета.
В то же время добровольная государственная регистрация геномной продукции проводится на платной основе.
Напомним, в Украине много людей считаются пропавшими без вести, большое количество захвачены в плен. Родственникам таких лиц следует вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы для вывода ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с имеющимися в единой базе данных.