Составлен детальный перечень мутаций ДНК, приводящих к раку: как это поможет в лечении

Более тысячи ученых создали самую детальную картину рака за всю историю исследований - перечень мутаций ДНК , которые приводят к развитию онкологических заболеваний. Сделать это им позволили исследования, в итоге которых впервые была расшифрована вся генетическая информация 38 видов раковых клеток, сообщает BBC

За 10 лет 1,3 тысячи ученых из 37 стран проанализировал весь генетический код 2658 раковых заболеваний.

Ученые сравнили рак с мозаикой из 100 тысяча частей. И до сих пор 99% кусочков отсутствовали.

Их исследования, опубликованные в журнале Nature , дают практически полную картину всех видов рака.

Эти исследования позволят адаптировать лечение к уникальной опухоли каждого пациента, а также разработать способы более раннего обнаружения рака..

Рак — это испорченная версия наших собственных здоровых клеток. Мутации в нашей ДНК изменяют наши клетки, в итоге они начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль. Раньше мутацию изучали лишь в той части генетического кода, где была закодирована информация о производстве белков — строительных материалов клетки. "Это всего лишь 1% от всего генома", — отметил доктор Линкольн Стейн из Института онкологических исследований Онтарио. Из-за этой ситуации врачи находятся "в темноте" при лечении около трети пациентов, поскольку невозможно понять, почему их клетки стали раковыми.

Читайте также: Проект Roshen в Институте рака даст возможность проводить аллогенные трансплантации

Командам ученых в 37 странах потребовалось более десяти лет, чтобы выяснить, что происходит в остальных 99% генома. Они описали более 80 процессов, которые приводят к раку.

Их исследования показали, что в 20% случаев с начал мутаций до обнаружения заболевания проходили годы и даже десятилетия. Теперь появилась возможность разрабатывать новые диагностические тесты, которые обнаружат признаки рака намного раньше.

Задача будет заключаться в том, чтобы узнать, какие из этих мутаций перерастут в рак, а какие можно игнорировать.