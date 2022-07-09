Рада проголосувала за створення бази ДНК в Україні

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про державну реєстрацію геномної інформації людини. Таким чином, в Україні буде створено базу ДНК. "За" проголосувало 256 народних депутатів України.

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Законом передбачено створення електронного реєстру геномної інформації людини, власником якого є Міністерство внутрішніх справ. Інформація з реєстру є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає оприлюдненню.

Державна реєстрація геномної інформації проводиться з метою:

ідентифікації осіб, які вчинили кримінальні злочини;

розшуку осіб, які зникли безвісти;

ідентифікації непізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла;

ідентифікації особи, яка за станом свого здоров'я або віком не здатна повідомити відомості про себе.

Передбачено як добровільну (платну), так і обов'язкову (за рахунок бюджету) державну реєстрацію геномної інформації.

Під обов'язкову державну реєстрацію підлягає геномна інформація осіб, які вчинили суспільно-небезпечні діяння або злочини проти основ національної безпеки України, проти життя, здоров'я, свободи, честі, статевої свободи, статевої недоторканності, власності, громадської безпеки, проти миру, безпеки та до яких рішення суду застосовано примусові заходи медичного характеру. Вона проводиться з допомогою коштів державного бюджету.

Водночас, добровільна державна реєстрація геномної продукції проводиться на платній основі.

Нагадаємо, в Україні багато людей вважаються зниклими безвісти, велику кількість захоплено в полон. Родичам таких осіб слід разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння з наявними в єдиній базі даних.