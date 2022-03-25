Российские оккупанты пропустили гумконвой в Мелитополь

25 марта российские оккупационные войска пропустили гуманитарный конвой в Мелитополь Запорожской области.

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Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, эвакуироваться из города смогут около 350 человек.

"Гуманитарный конвой вчера оккупанты не впустили в город, поскольку автомобили приехали к северному въезду в город после 19:00. Заехать в город смогли только утром. Сейчас происходит разгрузка груза в состав пожарной части по улице Героев Сталинграда", — написал мэр.

Федоров отметил, что надеется на продолжение таких гуманитарных конвоев с возможностью вывезти горожан на обратном пути в Запорожье.

Напомним, в Украине 25 марта проведут эвакуацию людей по двум гуманитарным коридорам.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что уполномоченные по вывозу мирных жителей из горячих точек сосредоточатся на Мариуполе и Мелитополе.

Как сообщалось ранее, на 24 марта были согласованы 11 гуманитарных коридоров для вывоза людей из прифронтовых населенных пунктов.